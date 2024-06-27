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Чоловік, озброєний ножем, напав на вболівальників у фан-зоні Євро-2024

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чоловік, озброєний ножем, напав на вболівальників у фан-зоні Євро-2024
Трьох поранених з фан-зони чемпіонату Європи у Штутгарті відвезли до лікарні
фото: Sportfoto Rudel

Три людини отримали ножові поранення у бійці у фан-зоні на Євро-2024 у Німеччині

Чоловік напав із ножем на футбольних уболівальників у німецькому Штутгарті. Про це пише видання ZDF з посиланням на місцеву поліцію. Інцидент стався на Палацевій площі Schlossplatz, де люди дивилися трансляцію матчу чемпіонату Європи з футболу між збірними Туреччини та Чехії (2:1).

У результаті бійки троє людей отримали поранення, з них двох госпіталізовано у важкому стані. Поліція перекрила площу і затримала 25-річного підозрюваного. Його особистість та мотиви правоохоронці не розкривають. 

Загалом, у фан-зоні Schlossplatz може одночасно перебувати до 30 тис. уболівальників.

До слова, це не єдиний інцидент на Євро-2024. Так, засмучений уболівальник стрибнув із трибун на португальського гравця Кріштіану Роналду після матчу Португалія - ​​Грузія (0:2).  Відомий футболіст прямував в підтрибунне приміщення і перед входом зверху на нього стрибнув фанат. Спортсмена врятувала охорона.

Нагадаємо, у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина поліція охорона поранення

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