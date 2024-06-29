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Затримано чоловіка, який підірвав гранату у центрі Луцька

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано чоловіка, який підірвав гранату у центрі Луцька
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії
фото: СБУ

У результаті вибуху гранати ніхто не постраждав

СБУ та Нацполіція затримали 23-річного жителя Хмельниччини, який підірвав гранату у центрі Луцька. Про це повідомляє управління СБУ у Волинській області.

«У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста. Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що в результаті вибуху гранати ніхто не постраждав.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 29 червня уночі на столичній Троєщині чоловік підірвав гранату. Вибухом пошкоджено 11 автомобілів, але ніхто з громадян не постраждав.

Також у Бучі Київської області чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій відмовився відвезти його до кордону. 

Як повідомлялося, на Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник.

До слова, жителю Києва загрожує до семи років в'язниці за те, що він кинув гранату у вікно квартири свого брата через майнову суперечку, поранивши перехожу.

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Теги: СБУ поліція Україна Луцьк граната

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