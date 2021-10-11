Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол

Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували

Поліція склала адміністративний протокол на одного з учасників акції у селі, де розташований будинок Петра Порошенка. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що один з учасників акції «вчинив дії, що порушують громадський порядок». Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували.

Наразі публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського райуправління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

Крім того, там перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.