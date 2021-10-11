Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували
Зазначається, що один з учасників акції «вчинив дії, що порушують громадський порядок». Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).
Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували.
Наразі публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського райуправління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.
Крім того, там перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.
Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.
Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.