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    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол

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    Публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників поліції - Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
    Публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників поліції
    Фото: Нацполіція

    Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували

    Поліція склала адміністративний протокол на одного з учасників акції у селі, де розташований будинок Петра Порошенка. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Зазначається, що один з учасників акції «вчинив дії, що порушують громадський порядок». Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

    Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували.

    Наразі публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського райуправління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

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    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол
    Фото: Нацполіція

    Крім того, там перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

    Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

    Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.

    Теги: Петро Порошенко акція Facebook поліція будинок
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    Провокації біля будинку Порошенка: на одного з учасників акції склали адмінпротокол