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    На Франківщині від ножового поранення у груди помер 25-річний ветеран АТО/ООС

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    Лікарі боролися за життя&nbsp;Василя Попадича, однак врятувати його не вдалося - На Франківщині від ножового поранення у груди помер 25-річний ветеран АТО/ООС
    Лікарі боролися за життя Василя Попадича, однак врятувати його не вдалося
    Фото: Сектору співпраці з учасниками бойових дій Надвірнянської ТГ

    Ветерана поховають 12 жовтня у Надвірній

    У ніч на 10 жовтня у Надвірнянській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, від ножового поранення у груди помер 25-річний учасник бойових дій Василь Попадич. Цю інформацію «Суспільному» підтвердив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

    «У ніч із 8 на 9 жовтня хірурги проводили операцію, робили все для того, аби врятувати Василя. Запустили серце, бо його привезли у стані клінічної смерті. Вчора на апараті штучної вентиляції легенів він був стабільно важкий, були надії, що все буде добре, але в неділю о 03:00 він помер», – сказав Зіновій Андрійович.

    Із його слів, на Василя Попадича вчинили замах.

    За неофіційною інформацією, надвірнянця кілька разів вдарили ножем в груди під час конфлікту біля нічного магазину. Трагедія сталася з 8 на 9 жовтня, втім обставини поки невідомі, пише Бліц-Інфо.

    Василь Попадич. Фото: blitz.if.ua
    Василь Попадич. Фото: blitz.if.ua

    За словами мешканців Надвірної, злочинець, який позбавив життя захисника, раніше судимий і наркозалежний. Його вже затримали. Втім, поліція поки інформації щодо цього злочину не надавала.

    Ветерана поховають 12 жовтня об 11:00 годині у Надвірній.

    Раніше в Україні на одному з військових полігонів загинув ветеран АТО Роман Олекса.

    Нагадаємо, раніше стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня. Це 39-річний десантник Олексій Стрижак.

    Напередодні на Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі. Віктор Молостов загинув 26 вересня в районі проведення ООС унаслідок підриву на ворожому пристрої.

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    Теги: трагедія ветеран поліція злочинець час
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    На Франківщині від ножового поранення у груди помер 25-річний ветеран АТО/ООС