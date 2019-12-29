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    ЗМІ дізналися імена українських військових, які можуть повернутися з полону

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    В рамках обміну в Україну можуть повернутися, щонайменше, семеро військовослужбовців - ЗМІ дізналися імена українських військових, які можуть повернутися з полону
    В рамках обміну в Україну можуть повернутися, щонайменше, семеро військовослужбовців

    Частина бійців ЗСУ перебуває в полоні бойовиків з 2015 року

    В рамках обміну утримуваними особами, який очікується 29 грудня, в Україну повернуться, щонайменше, семеро військовослужбовців.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело, наближене до процесу переговорів щодо обміну

    Зазначається, що на батьківщину мають повернутися військовослужбовець 1-ї окремої танкової бригади Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон під час операції в районі Донецького аеропорту 2015 року, Сергій Глондар і Олександр Коріньков з 3-го полку спецназу ЗСУ, які потрапили в полон у лютому 2015 року під час виконання бойового завдання в районі Дебальцевого.

    Пантюшенко подавав на нагородження орденом «За мужність» 3-го ступеня. Глондар нагороджений у 2014 році відзнакою Міноборони України «За зразкову службу».

    До списків на обмін також будуть включені військовослужбовці 8-го полку спецпризначення Іван Дєєв і Сергій Іванчук, які 5 лютого 2017 року потрапили в полон під час виконання завдання з ведення спеціальної розвідки в певних районах.

    Іванчука 19 липня 2014 року було нагороджено двома орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступеня за мужність і героїзм при захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Дєєва нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня.

    Крім того, мають буди повернуті українській стороні старші солдати Олександр Геймур і Борис Пундор, які 22 травня 2019 року в числі восьми військовослужбовців, згідно з повідомленням штабу Об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту та потрапили в полон. Геймур нагороджений відзнакою Міноборони України «Знак Пошани».

    Видання також повідомляє, що можливий обмін військовослужбовця 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Романа Фурсова, який потрапив у полон в листопаді 2017 року в ході бою в районі села Кримського Луганській області і деякий час вважався загиблим, і військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Юрія Євтушка, якого у травні 2018 року було захоплено ДРГ противника під час висування на передовий спостережний пункт. Однак щодо них точного підтвердження поки немає.

    Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

    Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

    Один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

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