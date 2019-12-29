П’ятеро ексберкутівців уже на КПВВ «Майорське», – адвокат



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Всіх давно вивезли з Лук’янівського СІЗО, де напередодні зібрались активісти

П’ятеро колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» – Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський – перебувають на КПВВ «Майорське», де невдовзі мають бути обміняні на українських полонених.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв.

«На КПВВ «Майорське» стоять автобуси. Там вони перебувають», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.