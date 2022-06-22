Поліція затримала у Львові росіянку, яка допомагала чоловікам тікати за кордон

Зловмисницю затримали під час отримання авансу

У Львові правоохоронці затримали громадянку Російської Федерації, яка за $1 тис. надавала чоловікам призовного віку фіктивні документи про їх непридатність до військової служби. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

«За даними слідства, жінка пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України та надати йому військово-облікові документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Ця послуга коштувала $1 тис.» – зазначається у повідомленні.

Як розповіли в поліції області, 21 червня жінку затримали у Львові під час отримання $500 авансу. Ще стільки ж вона отримала б після успішного перетину чоловіком кордону. Для цього організаторка схеми повинна була надати йому фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Затриманій громадянці РФ повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині правоохоронці затримали настоятеля Спасо-Преображенського храму УПЦ МП села Маяки, який на власному транспорті перевозив чоловіка призовного віку, щоб допомогти йому незаконно перетнути державний кордон і таким чином уникнути призову на військову службу.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко раніше повідомив, що українські прикордонники від початку повномасштабного російського вторгнення затримали понад 3 тис. чоловіків, які ухилялися від мобілізації.

Як відомо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили до 23 серпня 2022 року.

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