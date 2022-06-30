У Львові міськрада заборонила діяльність Московської церкви

Діяльність УПЦ МП носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер

Львівська міська рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), а також активної у минулому релігійної групи «догналітів». Про це повідомив депутат Львівської міськради Юрій Ломага.

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на закритому засіданні міськради.

«Мною була підготована ухвала про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви «Група Догнала» на території Львівської міської територіальної громади, я дякую колегам-депутатам, які підтримали цю ініціативу», – написав Ломага.

Депутат наголосив, що діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, тому з метою консолідації українського народу і було ухвалене відповідне рішення.

Додамо, що 14 червня Львівська обласна рада під час сесії ухвалила заяву щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату та закликала державні органи влади законодавчо заборонити її діяльність на території України.

Як відомо, у березні свої варіанти вирішення проблеми з діяльністю церкви ворожої держави на території України до парламенту подали Оксана Савчук, єдина представниця «Свободи» в нинішній каденції, та Інна Совсун з «Голосу».

Законопроєкт Оксани Савчук та інших авторів передбачає, що після заборони УПЦ МП громади матимуть 14 днів, аби перейти в помісну Українську православну церкву (ПЦУ), або прийняти інше рішення. Якщо не приймають, то майно церкви тимчасово переходить громаді. Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент зараз не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства. Він зазначив, що питання заборони Московської церкви необхідно вирішувати після війни.

Нагадаємо, раніше Черкаська міська рада проголосувала за заборону діяльності церков Української православної церкви Московського патріархату на території міста.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

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