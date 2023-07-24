У Львові невідомі намагались викрасти із могили прах агента НКВС Кузнєцова

На місці інциденту працює поліція

Із могили у Львові невідомі намагалися вкрасти прах радянського розвідника Миколи Кузнєцова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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«Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР», – написав Садовий.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

Раніше повідомлялося ,що виконком Львівської міської ради не погодився з рішенням суду та не дозволив ексгумувати та перепоховати останки радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова. За відповідне рішення всі члени виконкому проголосували одноголосно.

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Раніше повідомлялося, що під час демонтажу радянського пам’ятника у селі В’язова Жовківської громади, що на Львівщині, місцеві мешканці перешкоджали ініціативній групі, обзивали їх і відстоювали його збереження. На думку місцевих, він зовсім не радянський, а навпаки нагадував їм лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

У результаті радянський монумент таки демонтували, хоч і довелося викликати поліцейських для врегулювання емоцій.