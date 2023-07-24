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У Львові невідомі намагались викрасти із могили прах агента НКВС Кузнєцова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Львові невідомі намагались викрасти із могили прах агента НКВС Кузнєцова
Раніше львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова
фото: Андрій Садовий/Телеграм

На місці інциденту працює поліція 

Із могили у Львові невідомі намагалися вкрасти прах радянського розвідника Миколи Кузнєцова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР», – написав Садовий.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

Раніше повідомлялося ,що виконком Львівської міської ради не погодився з рішенням суду та не дозволив ексгумувати та перепоховати останки радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова. За відповідне рішення всі члени виконкому проголосували одноголосно.

Раніше повідомлялося,  що під час демонтажу радянського пам’ятника у селі В’язова Жовківської громади, що на Львівщині, місцеві мешканці перешкоджали ініціативній групі, обзивали їх і відстоювали його збереження. На думку місцевих, він зовсім не радянський, а навпаки нагадував їм лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко. 

У результаті радянський монумент таки демонтували, хоч і довелося викликати поліцейських для врегулювання емоцій. 

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Теги: Андрій Садовий Львів монумент Радянська влада поліція демонтували

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