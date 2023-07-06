Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч

У результаті влучання уламків ракети у житловий будинок у Львові є загиблі та поранені

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені та загиблі, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 5 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Львів

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені та загиблі, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури.

У результаті влучання уламків ракети у житловий будинок у Львові є четверо загиблих станом на 7 годину ранку.

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Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Зруйновано понад 50 помешкань. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС спадає

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується. Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

Головний розвідник відмовився обґрунтувати свій висновок, лише пояснив, що до цього призвели «певні публічні та непублічні дії в цій сфері».

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«І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає», – сказав Буданов.

Британія і Польща підтримали вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

Очільники МЗС Польщі та Великої Британії підтримали пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії.

«І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців», – заявив Клеверлі.

Його позицію також підтримав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

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«Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі», – заявив міністр.

Вибухи в окупованій Макіївці

Ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров в особистому Telegram-каналі заявив, що попадання сталося у Червоногвардійському районі. Зазначив, що мешканці селища Крупської (або так званого 83-го кварталу) залишилися без світла. Тоді ж прозвучали припущення про потрапляння в електропідстанцію, але пізніше дані уточнили — зайнялася нафтобаза.

Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Згідно з указом президента було утворено:

Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

Білий дім назвав умови, за яких Україна може вступити в НАТО

Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу. Про це заявила в середу, 5 липня під час пресбрифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

До слова, триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.