Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч
У Львові російська ракета поцілила в багатовеповерхівку
фото: Львівська ОВА

У результаті влучання уламків ракети у житловий будинок у Львові є загиблі та поранені

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені та загиблі, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 5 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Львів

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені та загиблі, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури. 

У результаті влучання уламків ракети у житловий будинок у Львові є четверо загиблих станом на 7 годину ранку

Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Зруйновано понад 50 помешкань. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС спадає

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується. Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

Головний розвідник відмовився обґрунтувати свій висновок, лише пояснив, що до цього призвели «певні публічні та непублічні дії в цій сфері».

«І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає», – сказав Буданов.

Британія і Польща підтримали вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

Очільники МЗС Польщі та Великої Британії підтримали пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії.

«І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців», – заявив Клеверлі.

Його позицію також підтримав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

«Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі», – заявив міністр.

Вибухи в окупованій Макіївці 

Ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. 

Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров в особистому Telegram-каналі заявив, що попадання сталося у Червоногвардійському районі. Зазначив, що мешканці селища Крупської (або так званого 83-го кварталу) залишилися без світла. Тоді ж прозвучали припущення про потрапляння в електропідстанцію, але пізніше дані уточнили — зайнялася нафтобаза.

Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Згідно з указом президента було утворено:

  • Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

Білий дім назвав умови, за яких Україна може вступити в НАТО

Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу. Про це заявила в середу, 5 липня під час пресбрифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

До слова, триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. 

Теги: вибух НАТО Львів Кирило Буданов Запорізька АЕС поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС
Можливий теракт на ЗАЕС: науковці сказали, чи треба проводити йодну профілактику
23 червня, 02:00
Росіяни стріляли людям у спини
Окупанти розстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини
11 червня, 17:29
Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру Харкова
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа
13 червня, 05:09
За минулу добу в області зафіксовано 98 вибухів
Окупанти накрили вогнем Сумщину: постраждали троє дітей
16 червня, 01:53
Ентоні Блінкен
Держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України
29 червня, 03:22
Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю мера , а потім підпалили машину
Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера
2 липня, 11:35
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Члени НАТО можуть продовжити термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
4 липня, 00:16
Роб Бауер впевнений, що Україна має перевагу над Росією і без західних винищувачів
Україна не отримає західні винищувачі до закінчення контрнаступу
4 липня, 10:21
Байден наполягає на призначенні Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО
Байден визначився з кандидатурою наступного генсека НАТО
Вчора, 04:36

Події в Україні

Атака на Львів: стало відомо подробиці (фото, відео)
Атака на Львів: стало відомо подробиці (фото, відео)
Нічна атака на Україну: Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів»
Нічна атака на Україну: Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів»
Наслідки нічного удару по Львову: відео, що шокує
Наслідки нічного удару по Львову: відео, що шокує
Напруга довкола ЗАЕС: Білий дім зробив заяву
Напруга довкола ЗАЕС: Білий дім зробив заяву
Кількість загиблих у Львові зросла
Кількість загиблих у Львові зросла
Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч
Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
49K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
45K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
38K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
28K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
19K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту