У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові

За словами військовослужбовців, процес став своєрідною терапією для захисників, які зазнали поранень на фронті

У Львові встановили найбільший в Україні тризуб з 340 дідухів. Його висота – понад 7 метрів. Про це розповіли у Львівській міській раді.

Так, дідухів плели поранені військовослужбовці 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади під пильним керівництвом 96-річної львів’янки Пелагії Живко.

За своє життя жінка пережила пʼять воєн, депортацію та ув’язнення. Утім, попри залякування та переслідування радянською владою жінка щороку плела дідуха на Різдво.

«Для мене цей тризуб – найважливіший у моєму житті і в житті нашої України. Він пройшов Казахстан, Сибір – всюди я в’язала. Хоч мене переслідували, листи на мене писали, бандерівкою називали, але я ним горджуся. Я дякую нашим військовим, з якими ми разом плели цей тризуб. І дай Боже, щоб ми разом дочекалися нашої перемоги», – сказала 96-річна майстриня.

За словами військовослужбовця 80-ї ОДШБр Андрія Бойчука, дідухів плели з жита, вівса та пшениці. Сам процес став своєрідною терапією для захисників, які зазнали поранень на фронті.

«Це символ нашої єдності, наших традицій, які ми не забуваємо і плекаємо. Ми хочемо показати нашу силу і волю, яку ніколи не здолати ворогу. Цей тризуб – символ наших воїнів, які оберігають українські землі, символ десантника, який стоїть на гарячій точці до останнього подиху», – додав Андрій Бойчук.

Минулого року у Львівській області було встановлено рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку «Там во Бахмуті». Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів України».

А у 2021 році у Львові виготовили різдвяний дідух висотою чотири метри. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. «Вже декілька років львівський головний Дідух – це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота - близько чотирьох метрів, а складається він зі 120 маленьких дідухів», – йдеться в повідомлені.