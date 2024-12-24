Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові
фото: city-adm.lviv.ua

За словами військовослужбовців, процес став своєрідною терапією для захисників, які зазнали поранень на фронті

У Львові встановили найбільший в Україні тризуб з 340 дідухів. Його висота – понад 7 метрів. Про це розповіли у Львівській міській раді.

Так, дідухів плели поранені військовослужбовці 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади під пильним керівництвом 96-річної львів’янки Пелагії Живко.

За своє життя жінка пережила пʼять воєн, депортацію та ув’язнення. Утім, попри залякування та переслідування радянською владою жінка щороку плела дідуха на Різдво.

У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові фото 1
фото: city-adm.lviv.ua

«Для мене цей тризуб – найважливіший у моєму житті і в житті нашої України. Він пройшов Казахстан, Сибір – всюди я в’язала. Хоч мене переслідували, листи на мене писали, бандерівкою називали, але я ним горджуся. Я дякую нашим військовим, з якими ми разом плели цей тризуб. І дай Боже, щоб ми разом дочекалися нашої перемоги», – сказала 96-річна майстриня.

За словами військовослужбовця 80-ї ОДШБр Андрія Бойчука, дідухів плели з жита, вівса та пшениці. Сам процес став своєрідною терапією для захисників, які зазнали поранень на фронті.

«Це символ нашої єдності, наших традицій, які ми не забуваємо і плекаємо. Ми хочемо показати нашу силу і волю, яку ніколи не здолати ворогу. Цей тризуб – символ наших воїнів, які оберігають українські землі, символ десантника, який стоїть на гарячій точці до останнього подиху», – додав Андрій Бойчук.

У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові фото 2
фото: city-adm.lviv.ua

Минулого року у Львівській області було встановлено рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку «Там во Бахмуті». Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів України».

А у 2021 році у Львові виготовили різдвяний дідух висотою чотири метри. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. «Вже декілька років львівський головний Дідух – це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота - близько чотирьох метрів, а складається він зі 120 маленьких дідухів», – йдеться в повідомлені.

Читайте також:

Теги: рекорд жінка Сибір Різдвяні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремо президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання на те, що військове капеланство розвиватиметься й надалі
Напередодні Різдва та Хануки Зеленський зустрівся з представниками церков
Вчора, 23:35
Передзамовити марку можна за посиланням, а з 24 грудня придбати новинку можна буде не тільки онлайн, а й у поштових відділеннях
«Укрпошта» анонсувала різдвяну марку «Нова радість стала»: яка її особливість
19 грудня, 15:26
Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тис. іракських поліцейських
Папа Римський заявив, що на нього планувався подвійний теракт
17 грудня, 15:50
Євген Клопотенко та Акім Галімов зняли кулінарне шоу у Лаврі
Зйомки кулінарного шоу у Лаврі. Клопотенко відповів на критику
16 грудня, 10:33
Берні та Марджорі цінують одне в одному інтелект і почуття гумору
У США одружилася найстарша пара в світі 
14 грудня, 04:35
Ялинка призначена для демонстрації неминущої цінності золота
Коштує $5 млн. Який вигляд має найдорожча ялинка у світі (фото)
9 грудня, 22:09
На Новий рік 2025 року у Буковелі очікується ажіотаж
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
4 грудня, 17:00
Столична ялинка на Софійській площі у 2023 році
Як пройдуть новорічні свята в Києві? Рада оборони ухвалила рішення
27 листопада, 09:51
Джон Тіннісвуд був четвертим найстарішим британцем в історії
У Британії помер найстаріший чоловік у світі
26 листопада, 18:58

Події в Україні

Атака на Кривий Ріг у Святвечір: кількість постраждалих зросла, є загиблий
Атака на Кривий Ріг у Святвечір: кількість постраждалих зросла, є загиблий
У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові
У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові
Коли зійде Різдвяна зірка над Україною: час по всіх областях
Коли зійде Різдвяна зірка над Україною: час по всіх областях
У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради
У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради
Окупанти захопили Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку – DeepState
Окупанти захопили Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку – DeepState
Втрати ворога станом на 24 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
15K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
15K
Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
12K
Екскерівник Київського метрополітену – у розшуку, переховується від слідства

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua