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У Британії помер найстаріший чоловік у світі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Джон Тіннісвуд був четвертим найстарішим британцем в історії
фото: guinnessworldrecords.com/Книга рекордів Гіннеса

Свій вік британець називав «справжнім везінням»

У Великій Британії помер 112-річний Джон Тіннісвуд. Статус найстарішого чоловіка британець отримав у квітні 2024 року. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Джон Тіннісвуд пішов із життя 25 листопада в будинку для літніх людей в Саупорті, де проживав останні 12 років. Він переїхав до будинку для літніх людей незадовго до свого 100-річчя.

«У свій останній день він був оточений музикою та любов’ю. Джон завжди любив дякувати. Тож від його імені дякую всім, хто піклувався про нього протягом багатьох років», – повідомила родина чоловіка.

У британця залишилася донька, четверо онуків і троє правнуків. Як повідомила сім'я чоловіка, він мав багато гарних якостей: був розумним, рішучим, сміливим, спокійним у будь-якій кризовій ситуації, талановитим у математиці та чудовим співрозмовником.

Джон Тіннісвуд пішов із життя 25 листопада в будинку для літніх людей в Саупорті
Джон Тіннісвуд пішов із життя 25 листопада в будинку для літніх людей в Саупорті
фото: guinnessworldrecords.com/Книга рекордів Гіннеса

Джон Тіннісвуд народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі. Тут він виріс і зустрів свою майбутню дружину. Пара взяла шлюб в 1942 році – день їхнього весілля чоловік пізніше називав одним із найкращих своїх спогадів. Через рік у подружжя народилася дочка Сьюзен.

Під час Другої світової війни Тіннісвуд служив у Королівській армії, де відповідав за управління фінансами, організацію поставок продовольства та пошук зниклих солдатів. Після війни британець працював у бухгалтерії, звідки пішов на пенсію в 1972 році, коли йому було 60.

Джон прожив у шлюбі зі своєю дружиною 44 роки – вона померла в 1986 році. Протягом десятьох років після свого сторіччя чоловік отримував привітальну листівку на день народження від королеви Єлизавети II, яка була майже на 14 років молодшою за нього.

Чоловік казав, що не має жодного секрету рекордного довголіття.Довгожитель казав, що підтримував роботу мозку протягом усієї старості, що потенційно сприяло його тривалому життю. Він щодня слідкував за актуальними новинами та керував власними фінансами.

Як розповів рекордсмен, він не дотримувався жодної дієти і зізнавався, що їв лише «те, що дають». Рекордсмен казав, що головна порада щодо збереження здоров’я – дотримуватися помірності.

«Якщо ви забагато п’єте або їсте чи надмірно ходите, або ж робите занадто чогось, то зрештою це нашкодить», – вважав він.

Протягом усього життя Джон Тіннісвуд був уболівальником футбольного клубу «Ліверпуль». Він дожив до восьми перемог улюбленої команди в Кубку Англії та 17 її чемпіонських титулів.

Чоловік казав, що не вважає, що за час його довгого життя світ змінився на краще. «На мою думку, він не кращий або навряд чи кращий, ніж раніше. Можливо, десь такий же, але подекуди гірше. Світ став меншим через сучасні подорожі, головним чином через літаки. Але я не можу згадати нічого іншого, що зробило світ суттєво іншим», – ділився роздумами британець.

До слова, у Венесуелі 2 квітня помер найстарший чоловік у світі Хуан Вісенте Перес Мора. Йому було 114 років та 339 днів. Згодом його титул перейняв Тіннісвуд.

 

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Теги: смерть рекорд Велика Британія чоловік

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