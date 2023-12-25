У Києві встановлено рекорд з найбільшого тризуба з дідухів (фото)

Один з виконавців дідуха для тризуба військовий-десантник Ярослав Кучма

Розмістили тризуб в Національному музеї народної архітектури та побуту України на експозиції «середня Наддніпрянщина», буде він там до 5 січня

Сьогодні, 25 грудня, в Національному музеї народної архітектури та побуту України встановлено найбільший тризуб з дідухів в Україні. Його висота склала 7,5 м. Фіксувати рекорд приїхали представники Національного реєстру рекордів України. Про це повідомляє «Хронікерс».

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Ідея встановлення тризуба з дідухів належала благодійній організації «МХП-Громаді». За словами директорки фонду Тетяни Волочай, тризуб з дідухів – це насамперед повернення до власних традицій та коріння.

Пшениця, яку використали для в’язання дідухів, зібрана на Львівщині. Плетіння дідухів в наш час – не лише збереження національних традицій, а і підтримка в реабілітації військових.

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Розмістили тризуб в Національному музеї народної архітектури та побуту України на експозиції «середня Наддніпрянщина», буде він там до 5 січня, після чого поїде до Львова.

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Один з виконавців дідуха для тризуба військовий-десантник Ярослав Кучма. Після отриманого мінно-уламкового поранення на фронті він тимчасово втратив здатність ходити. Емоційно після поранення він відновлювався саме в’язанням снопів пшениці. Саме Ярослав піднявся до верхівки тризуба, аби виміряти його довжину при фіксації рекорду.

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