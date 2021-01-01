У Львові створили найвищий в Україні дідух

Дідух висотою чотири метри виготовили у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького

У Львові вже виготовили різдвяний дідух висотою чотири метри. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Вже декілька років львівський головний Дідух – це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота - близько чотирьох метрів, а складається він зі 120 маленьких дідухів», ─ йдеться в повідомлені.

Попередні дідухи сягали 3 метрів.

Урочисте винесення дідуха традиційно відбудеться 6 січня о 12 годині на площі Яворського.