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    У Львові створили найвищий в Україні дідух

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    Цьогорічний дідух складається зі 120 маленьких дідухів - У Львові створили найвищий в Україні дідух
    Цьогорічний дідух складається зі 120 маленьких дідухів

    Дідух висотою чотири метри виготовили у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького

    У Львові вже виготовили різдвяний дідух висотою чотири метри. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

    «Вже декілька років львівський головний Дідух – це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота - близько чотирьох метрів, а складається він зі 120 маленьких дідухів», ─ йдеться в повідомлені.

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    Попередні дідухи сягали 3 метрів.

    Урочисте винесення дідуха традиційно відбудеться 6 січня о 12 годині на площі Яворського.

    Теги: Львів музеї новорічні свята
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