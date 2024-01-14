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На Львівщині встановлено рекорд з наймасовішого виконання колядки про Бахмут

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Львівщині встановлено рекорд з наймасовішого виконання колядки про Бахмут
У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку
фото: bookworldrecords.com

Під час заходу було зібрано понад 3 млн гривень на спеціалізовану техніку для військових

У Львівській області було встановлено рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку «Там во Бахмуті».

Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів України».

На Львівщині встановлено рекорд з наймасовішого виконання колядки про Бахмут фото 1

Рекорд мав на меті об’єднати якнайбільшу кількість вертепів і коляд для збору коштів 80-й бригаді. Під час заходу було зібрано понад 3 млн гривень на спеціалізовану техніку для військових.

Під час встановлення рекорду було зафіксовано такі результати:

  • кількість людей: 1259;
  • кількість вертепів: 105;
  • кількість країн-учасниць: 8.

Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.

«Було близько десятка закордонних вертепів, це Америка, Англія, Іспанія, Італія, Канада», – розповів «Суспільному» отець Роман Гром.

Зазначимо, що автором колядки «Там во Бахмуті» є Олег Вітвіцький.

Раніше в Національному музеї народної архітектури та побуту України встановлено найбільший тризуб з дідухів в Україні. Його висота склала 7,5 м.

Теги: Канада Італія Англія Іспанія рекорд капелан священник роман

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