Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

На Новий рік 2025 року у Буковелі очікується ажіотаж

Для того, щоб провести новорічну ніч на популярному курорті доведеться віддати чимало грошей

Буковель є одним із найдорожчих гірськолижних курортів України, однак багато туристів хочуть відсвяткувати Новий рік 2025 року саме тут. «Главком» розповість, скільки коштує провести новорічну ніч у місцевих готелях та які розваги доступні для туристів.

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Скільки обійдеться святкування новорічної ночі 2025 року у Буковелі

Станом на 4 грудня забронювати житло у Буковелі на новорічну ніч для двох дорослих майже неможливо. На туристичній платформі доступно лише п'ять помешкань, тобто 2% із загальної кількості номерів.

Бронювати житло на новорічну ніч у Буковелі потрібно заздалегідь скріншот

Для того, щоб провести новорічну ніч на популярному курорті доведеться віддати чимало грошей. Номери коштують від 6 345 грн до 16 110 грн за двох осіб за одну ніч. Зокрема, можна забронювати котедж, розрахований на чотирьох людей, за 54 тис. грн.

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Система інтернет-бронювання житла також пропонує помешкання поблизу Буковеля: у селах Яблуниця (8 км від курорту), Лазещина (9 км), Татарів (9 км), Микуличин (11 км), Ворохта (14 км), Ясіня (10 км), Кваси (23 км) та місті Яремче (13 км). Там ширший вибір та нижчі ціни, однак краще мати власне авто, аби добиратися до гірськолижного курорту.

Ціни поблизу Буковеля варіюються від 1 170 грн до 9 тис. грн за двох осіб. Також можна зняти віллу для шістьох за 15 тис. та шале для трьох за 28 тис.

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Після Нового року варіантів помешкань у Буковелі значно більше. Одна ніч коштує від 1 690 за двох до 34 тис. за чотирьох.

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Ski-pass та харчування у Буковелі

Один із ресторанів італійської мережі у Буковелі пропонує курячий бульйон з тортеліні за 295 грн, а пасту вартістю від 390 грн до 675 грн.

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В іншому ресторані можна з'їсти курячий бульйон з м'ясними млинцями за 285 грн, деруни коштують стільки ж.

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Також у Буковелі діють фудкорти, де можна поїсти трішки за нижчими цінами, аніж в ресторанах.

Плануючи бюджет новорічної відпустки у Буковелі, варто враховувати не лише витрати на проживання в готелі, але й на ski-pass – електронний абонемент для користування підйомниками на гірськолижних курортах. У Новорічний сезон один день катання коштуватиме 2 200 грн.

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Нагадаємо, що у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

До слова, у Великій лаврській дзвіниці з 1 по 25 грудня щосуботи та щонеділі працюватиме резиденція Святого Миколая. Також можна буде оглянути святкову виставку «Єдність Різдва поколінь» за участі спільноти українських художників.