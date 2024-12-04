Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
На Новий рік 2025 року у Буковелі очікується ажіотаж
фото з відкритих джерел

Для того, щоб провести новорічну ніч на популярному курорті доведеться віддати чимало грошей

Буковель є одним із найдорожчих гірськолижних курортів України, однак багато туристів хочуть відсвяткувати Новий рік 2025 року саме тут. «Главком» розповість, скільки коштує провести новорічну ніч у місцевих готелях та які розваги доступні для туристів.

Зміст

Скільки обійдеться святкування новорічної ночі 2025 року у Буковелі

Станом на 4 грудня забронювати житло у Буковелі на новорічну ніч для двох дорослих майже неможливо. На туристичній платформі доступно лише п'ять помешкань, тобто 2% із загальної кількості номерів.

Бронювати житло на новорічну ніч у Буковелі потрібно заздалегідь
Бронювати житло на новорічну ніч у Буковелі потрібно заздалегідь
скріншот

Для того, щоб провести новорічну ніч на популярному курорті доведеться віддати чимало грошей. Номери коштують від 6 345 грн до 16 110 грн за двох осіб за одну ніч. Зокрема, можна забронювати котедж, розрахований на чотирьох людей, за 54 тис. грн.

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 1
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 2
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 3
скріншот

Система інтернет-бронювання житла також пропонує помешкання поблизу Буковеля: у селах Яблуниця (8 км від курорту), Лазещина (9 км), Татарів (9 км), Микуличин (11 км), Ворохта (14 км), Ясіня (10 км), Кваси (23 км) та місті Яремче (13 км). Там ширший вибір та нижчі ціни, однак краще мати власне авто, аби добиратися до гірськолижного курорту. 

Ціни поблизу Буковеля варіюються від 1 170 грн до 9 тис. грн за двох осіб. Також можна зняти віллу для шістьох за 15 тис. та шале для трьох за 28 тис.

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 4
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 5
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 6
скріншот

Після Нового року варіантів помешкань у Буковелі значно більше. Одна ніч коштує від 1 690 за двох до 34 тис. за чотирьох.

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 7
скріншот

Ski-pass та харчування у Буковелі

Один із ресторанів італійської мережі у Буковелі пропонує курячий бульйон з тортеліні за 295 грн, а пасту вартістю від 390 грн до 675 грн.

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 8
скріншот
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 9
скріншот

В іншому ресторані можна з'їсти курячий бульйон з м'ясними млинцями за 285 грн, деруни коштують стільки ж.

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 10
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 11
скріншот

Також у Буковелі діють фудкорти, де можна поїсти трішки за нижчими цінами, аніж в ресторанах.

Плануючи бюджет новорічної відпустки у Буковелі, варто враховувати не лише витрати на проживання в готелі, але й на ski-pass – електронний абонемент для користування підйомниками на гірськолижних курортах. У Новорічний сезон один день катання коштуватиме 2 200 грн.

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції фото 12
скріншот

Нагадаємо, що у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

До слова, у Великій лаврській дзвіниці з 1 по 25 грудня щосуботи та щонеділі працюватиме резиденція Святого Миколая. Також можна буде оглянути святкову виставку «Єдність Різдва поколінь» за участі спільноти українських художників.

Читайте також:

Теги: свята свято новорічні свята Різдвяні свята гроші Буковель готель їжа концерт Україна українці Карпати (гори)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
Україна має стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
12 листопада, 07:16
Предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію виповнилося 80 років
Онуфрію – 80. Предстоятель Московської церкви в Україні святкує ювілей
5 листопада, 12:45
РФ вивела вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
24 листопада, 06:57
Запобіжні заходи підозрюваним діятимуть до 21 січня 2025 року
Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у стрілянині в столичному готелі
25 листопада, 17:47
Максимівка у Донецькій області окупована
Ворог окупував село на Донеччині – DeepState
16 листопада, 08:35
Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку у Дніпрі
Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникли пожежі (фото)
21 листопада, 11:18

Особисті фінанси

Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
Відкриття картки «Національний кешбек». Співзасновник Monobank попередив про небезпеку
Відкриття картки «Національний кешбек». Співзасновник Monobank попередив про небезпеку
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже вдвічі
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже вдвічі
На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
Стало відомо, скільки українців подали заявку на отримання «тисячі Зеленського»
Стало відомо, скільки українців подали заявку на отримання «тисячі Зеленського»
Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми
Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
11K
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
9945
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
5891
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї
5738
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
5022
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua