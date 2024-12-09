Коштує $5 млн. Який вигляд має найдорожча ялинка у світі (фото)
Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет
У Німеччині представили найдорожчу ялинку у світі. Вона заввишки три метри та коштує $5 млн. Про це повідомляє The Sun.
Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет Віденської філармонії. Новорічне дерево важить понад 60 кг і прикрашене золотими монетами.
«Золота ялинка приголомшливо ілюструє це позачасове значення дорогоцінного металу», – зауважив Бенджамін Сума, речник Pro Aurum.
The Sun стверджує, що поки компанія святкує своє досягнення, інші називають це абсурдом. Однак Pro Aurum зауважує, що ялинка призначена для демонстрації неминущої цінності золота, а не для запрошення потенційних покупців.
Нагадаємо, що у Києві на Софійській площі, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок. Однак українці по-різному відреагували на встановлення новорічної ялинки в Києві.
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