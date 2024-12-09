Коштує $5 млн. Який вигляд має найдорожча ялинка у світі (фото)

Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет

У Німеччині представили найдорожчу ялинку у світі. Вона заввишки три метри та коштує $5 млн. Про це повідомляє The Sun.

Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет Віденської філармонії. Новорічне дерево важить понад 60 кг і прикрашене золотими монетами.

Найдорожча ялинка у світі фото: NF/newsX

«Золота ялинка приголомшливо ілюструє це позачасове значення дорогоцінного металу», – зауважив Бенджамін Сума, речник Pro Aurum.

Ялинка важить понад 60 кг фото: NF/newsX

The Sun стверджує, що поки компанія святкує своє досягнення, інші називають це абсурдом. Однак Pro Aurum зауважує, що ялинка призначена для демонстрації неминущої цінності золота, а не для запрошення потенційних покупців.

Нагадаємо, що у Києві на Софійській площі, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок. Однак українці по-різному відреагували на встановлення новорічної ялинки в Києві.