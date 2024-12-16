Зйомки кулінарного шоу у Лаврі. Клопотенко відповів на критику

Православна церква України прокоментувала зйомки у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври

Кулінар Євген Клопотенко з автором проєкту «Реальна історія» Акімом Галімовим зняв епізод про різдвяні українські традиційні страви у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Однак це викликало шквал критики користувачів соцмереж.

У соцмережі розкритикували Клопотенка, зауваживши, що Києво-Печерська лавра – не місце для знімання подібних проєктів.

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Водночас дехто із користувачів соцмереж навпаки підтримують кулінара та зазначають, що Трапезний храм призначений для того, щоб там їсти.

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Відповідь кулінара на критику

Євген Клопотенко відповів на критику, наголосивши, що дотримувався всіх правил перебування у Лаврі. Також кулінар додав, що перед зйомкою консультувався зі святими отцями.

«На жаль, знання про все українське було знищено радянським союзом і чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви – це архівні церковні переписи. Саме в архівах Києво-Печерської Лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску. Тож після консультацій зі святими отцями та працівниками заповідника, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними, дотримуючись всіх правил перебування у Лаврі!», – йдеться у заяві.

Клопотенко шкодує, що запис проєкту образив почуття віруючих людей: «Мені шкода, що у частини людей це викликало негативні емоції – образити почуття віруючих не було на меті, навпаки я прагнув поділитися з вами чимось добрим і світлим, бо саме таким вийшов цей випуск «Реальної історії». Плекаймо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші».

Реакція Православної церкви України

Протоієрей Православної церкви України, клірик Спасо-Преображенського собору Андрій Дудченко висловився щодо зйомок у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Він наголосив, що це відбувалося в трапезній палаті, а не в церкві.

«Трапеза – це більше ніж просто прийняття їжі. Спільна трапеза – це таїнство. Це про те, що нас об'єднує. Про наше призначення та зв'язки між нами. Бенкет – це найкращий образ прийдешньої радості в Божому Царстві.

Християнство покликане долати звичайне розмежування між сакральним і профанним. Не через профанізацію сакрального, а через сакралізацію профанного. Як казав мій улюблений богослов о. Олександр Шмеман, наслідуючи в цьому великого німецького богослова Одо Казеля, потенційно все в цьому світі – чаша, яку може наповнити собою Христос.

Недарма головне християнське таїнство – Євхаристія – це спільна трапеза з подякою Господу. Це не фастфуд, де головне – насититися своєю порцією, а бенкет, де має значення весь процес спілкування із тостами», – йдеться у заяві.

Андрій Дудченко додав, що Тому не бачить кощунства у зйомках проєкту.

«Тому в принципі не бачу кощунства у зйомках передачі про передріздвяне застілля (пісні страви Святвечора) у тому місці, де лаврські монахи збиралися на трапезу», – зауважив протоієрей.

Нагадаємо, що кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Українська православна церква московського патріархату обурилися через такий вибір місця для запису програми.