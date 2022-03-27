У Маріуполі із кадирівцями перебував організатор убивства Бориса Нємцова (відео)

Ексофіцера чеченського батальйону «Північ» Руслан Єремєєв фігурує на оприлюдненому Кадировим відео

На відео кадирівців у Маріуполі помічено вбивцю Бориса Нємцова. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Глава Чечні Рамзан Кадиров показав відео про участь чеченців у захопленні Маріуполя, на якому зображений ексофіцер чеченського батальйону «Північ» Нацгвардії Руслан Єремєєв. Його вважають організатором убивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

«Адвокат сім'ї Нємцова Вадим Прохоров називав Єремєєва справжнім організатором вбивства», – пише Цаплієнко.

Про перебування Руслана Єремєєва у Маріуполі повідомляє також народний депутат Олексій Гончаренко, називаючи його «головним фігурантом справи про вбивство Нємцова».

За даними контррозвідки СБУ, 13 березня «кадирівців» вивели з Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Однак Кадиров днями заявив, що нібито відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «кадирівці» розстрілюють поранених окупантів – розвідка.

Як повідомлялося раніше, поблизу Києва стоять загороджувальні загони кадирівців, які стримують російських військових, якщо вони починають відступати.

Крім того, Головне управління розвідки отримало комплект матеріалів на командирів зведених загонів військовослужбовців росгвардії від Чеченської республіки.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».