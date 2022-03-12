«Кадирівці» розстрілюють поранених окупантів – розвідка

Загони чеченців розстрілюють російських поранених, аби приховати стан справ на фронті

«Кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією. Про це стало відомо силам української розвідки.

«За наявною у нашої розвідки інформацією сьогодні близько 16.00 в захопленому окупаційними військами місті Бородянка (Київська область) «кадирівці» розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців 36-ї ОМСБр, яких повинні були евакуювати на територію Білорусі», – повідомляють джерела в ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, поблизу Києва стоять загороджувальні загони кадирівців, які стримують російських військових, якщо вони починають відступати. Такі методи ведення війни використовувалися ще за часів Сталіна. Про це розповів член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федор Веніславський в ефірі телемарафону.

«На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча - там точно стоять спеціальні загони кадирівців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, які уникають зіткнень з ЗСУ», – розповів депутат.

За його словами, це дозволяє бути оптимістично налаштованими, оскільки ворог хоч і дуже сильний, але не непереможний.

Веніславський також підкреслив, що незабаром наші військові продемонструють зовсім іншу війну, від якої окупанти будуть просто шоковані.

Як повідомлялося, українська військова розвідка розповіла, що представники силових структур Росії почали самі шукати можливість зв'язатися з українською розвідкою і повідомити корисну інформацію. Зокрема, Головне управління розвідки отримало комплект матеріалів на командирів зведених загонів військовослужбовців росгвардії від Чеченської республіки.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».