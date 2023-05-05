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Контрнаступ розпочався? «Південь» звернувся до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ розпочався? «Південь» звернувся до українців
ЗСУ сповістять населення про те, що наближається перемога
фото ілюстративне

Ворог поширює вкиди щодо ситуації на Херсонському та Запорізькому напрямках

Останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюється, що ЗСУ вже пішли у наступ. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк назвала це вкидами ворога. Про це вона сказала в ефірі «24 каналу».

Гуменюк зазначила, що ворог поширює різноманітні повідомлення щодо Херсонського та Запорізького напрямків, висадки десанту й активізації різних ділянок фронту. Проте українцям потрібно бути дуже обережними.

Представниця «Півдня» порівняли це з дитячою грою, в якій потрібно «не засміятися, не сказати, витримати інформаційну тишу, а тебе намагаються лоскотати, смішити й провокувати, щоб ти не втримався». Тому українцям слід продемонструвати внутрішню витримку й вірити у Збройні сили України.

«Нам немає чого приховувати, коли це є гідним результатом. Ми можемо сповістити населення про те, що наближається перемога, коли це не спричинить небезпеку для людей, які порадіють», – сказала вона.

В України вже є такий досвід – вона неодноразово звільняла свої території. 

«На вкиди не реагуємо, довіряємо Силам оборони. Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі», – додала Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що Україна приховує від союзників деталі контрнаступу.

Тим часом Кремль роздав ЗМІ нову методичку.

Сполучені Штати заявили, що приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Вашингтон каже, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу

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Теги: окупанти ЗСУ війна контрнаступ

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