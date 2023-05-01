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Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами
фото ілюстративне

У Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони

Вночі, під час повітряної тривоги, жителі окремих громад Хмельницької області могли чути звуки вибухів. Це була робота сил протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної військової адміністрації.

«Влучань в об'єкти немає. Дякуємо усім, хто тримає небо над нами!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

У Павлоградському районі Дніпропетровщини внаслідок атаки постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. Внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

До слова, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти ракета

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