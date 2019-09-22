У Маріуполі правоохоронці затримали торговця гранатами
35-річний чоловік планував продати боєприпаси за дві тисячі гривень
У Маріуполі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати дві гранати із запалами.
Про це повідомляє преслужба Нацполіцію.
Зазначається, що оперативники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 35-річний чоловік має намір збути боєприпаси.
«Торговець оцінив «товар» у дві тисячі гривень. Слідчі провели дві оперативні закупівлі та вилучили гранати у маріупольця. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність», йдеться у повідомленні поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, в Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських.