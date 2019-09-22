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    Події в Україні

    У Маріуполі правоохоронці затримали торговця гранатами

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    Відкрито кримінальне провадження - У Маріуполі правоохоронці затримали торговця гранатами
    Відкрито кримінальне провадження

    35-річний чоловік планував продати боєприпаси за дві тисячі гривень

    У Маріуполі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати дві гранати із запалами.

    Про це повідомляє преслужба Нацполіцію.

    Зазначається, що оперативники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 35-річний чоловік має намір збути боєприпаси.

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    «Торговець оцінив «товар» у дві тисячі гривень. Слідчі провели дві оперативні закупівлі та вилучили гранати у маріупольця. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність», йдеться у повідомленні поліції.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

    Нагадаємо, в Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських.

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