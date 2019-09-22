У Маріуполі правоохоронці затримали торговця гранатами



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Відкрито кримінальне провадження

35-річний чоловік планував продати боєприпаси за дві тисячі гривень

У Маріуполі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати дві гранати із запалами.

Про це повідомляє преслужба Нацполіцію.

Зазначається, що оперативники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 35-річний чоловік має намір збути боєприпаси.

«Торговець оцінив «товар» у дві тисячі гривень. Слідчі провели дві оперативні закупівлі та вилучили гранати у маріупольця. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність», йдеться у повідомленні поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, в Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських.