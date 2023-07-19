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У Маріуполі загорівся палац культури «Український дім»

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Маріуполі загорівся палац культури «Український дім»
У центрі Маріуполя горить будівля Українського дому
фото: Telegram

Інформація про пожежу стала відомою після 22:00

Увечері, в середу, 19 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі виникла пожежа. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Інформація про пожежу стала відомою після 22:00.

«Зараз горить будівля Українського дому (раніше відомий як ДК «Металургі») у центрі Маріуполя. З'ясовуються подробиці», – написав Андрющенко. 

Андрющенко зазначив, що будівля горить вже вдруге за часів окупації Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що незабаром після російського ракетного удару в Одесі знову лунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили, що спалахнув і почав детонувати склад феєрверків.

Також  19 липня внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Постраждали дві особи, одна з них госпіталізована.

До слова, вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа. Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім

 

Теги: пожежа радник Віталій Кім

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