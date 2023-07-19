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В Одесі горить склад із феєрверками (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Одесі горить склад із феєрверками (відео)
На складі вибухають феєрверки
фото: скріншот із відео

Невідомо, чи пов'язана пожежа на складі феєрверків із російським ракетним ударом

Незабаром після російського ракетного удару в Одесі знову гримлять вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що спалахнув і почав детонувати склад феєрверків.

Відео палаючого складу і феєрверків, що злітають, публікують популярні одеські пабліки.

Чи пов'язана пожежа на складі феєрверків із російським ракетним ударом, поки що невідомо.

Мешканці Одещини скаржаться на сильний запах гару і дим.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня у столиці та низці областей двічі оголошувалася повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до столиці ударних БПЛА.

У столиці було чути вибухи. Повідомлялося про роботу ППО в Київській області.

Також вночі в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працювала протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

Крім того, в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Теги: пожежа вибух Одеса

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