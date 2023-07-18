Атака на Миколаїв: у місті почалася пожежа

На місці події працюють рятувальники ДСНС

Вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа. Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім

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«Гасимо пожежу. Без жертв попередньо», - розповів Кім.

«Про результати роботи сил ППО розкажуть військові. Щодо Миколаєва – на одному з об’єктів виникла пожежа. Досить серйозна», – написав Сєнкевич.

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Інших подробиць про вибух та про місце події голова ОВА не розкрив.

Сєнкевич додав, що на місці події працюють рятувальники ДСНС.

Також він зазначив, що повну інформацію надасть вранці.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві пролунали звуки вибухів у ніч на 18 липня під час повітряної тривоги через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали жителів Миколаївської області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА із Чорного моря. Крім того, така ж небезпека стосується й Одеської та Херсонської областей.

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Також у ніч проти 18 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе.

Раніше вночі 17 липня в Херсоні пролунав вибух. Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.