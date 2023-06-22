Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань

За оперативною інформацією, зруйновано п'ять квартир на 6, 7 та 8 поверхах

У Дніпровському районі Києва вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці.

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«Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку двох поверхах, загоряння на площі 150 кв. м. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей», – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

За оперативною інформацією, зруйновано п'ять квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Будівля зазнала значних руйнувань.

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фото: ДСНС

фото: Київська ОВА

Пожежа в багатоповерхівці Києва фото: ДСНС

З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Рятувальники працюють на місці подій фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці. Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

Будинок зазнав значних руйнувань фото: РБК

За інформацією мера Києва Вітілія Кличка, наслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей.

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Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.