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Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань
Точну причину вибуху наразі встановлюють
фото: РБК

За оперативною інформацією, зруйновано п'ять квартир на 6, 7 та 8 поверхах

У Дніпровському районі Києва вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці. 

«Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку двох поверхах, загоряння на площі 150 кв. м. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей», – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

За оперативною інформацією, зруйновано п'ять квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Будівля зазнала значних руйнувань.

Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 1
фото: ДСНС
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 2
фото: Київська ОВА
Пожежа в багатоповерхівці Києва
Пожежа в багатоповерхівці Києва
фото: ДСНС

З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 3
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 4
Рятувальники працюють на місці подій
Рятувальники працюють на місці подій
фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці. Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 5
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 6
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань фото 7
Будинок зазнав значних руйнувань
Будинок зазнав значних руйнувань
фото: РБК

За інформацією мера Києва Вітілія Кличка, наслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей.

Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Теги: пожежа вибух Київ

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