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Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)
Пожежа внаслідок прильоту по Коблево
фото з соцмереж

Внаслідок атаки постраждали дві особи

Сьогодні вночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Постраждали дві особи, одна з них госпіталізована.

Детальна інформація уточнюється.

Рятувальники повідомляють, що вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки.

Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі.

За даними ЗМІ під удар потрапив готельний комплекс у Коблево.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.

Теги: окупанти війна Кіровоградщина ракета

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