Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)

Внаслідок атаки постраждали дві особи

Сьогодні вночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Постраждали дві особи, одна з них госпіталізована.

Детальна інформація уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники повідомляють, що вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки.

Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі.

За даними ЗМІ під удар потрапив готельний комплекс у Коблево.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.