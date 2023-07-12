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Влучання «шахедів» на Черкащині, атака на гуманітарний штаб у Херсоні: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучання «шахедів» на Черкащині, атака на гуманітарний штаб у Херсоні: ситуація в регіонах
Вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по м. Очаків Очаківської громади
фото: пресслужба ДСНС

Ворог здійснив 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Черкаська область

Уночі ворог атакував область «шахедами». Є влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа; ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (17 вибухів), Сновська громада Корюківського району, Новгород-Сіверська громада Новгород-Сіверського району – із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку ворог здійснив  шість обстрілів – 29 вибухів. Обстріляно Білопільську та Хотінську громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 225 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигинська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Хотінська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі. Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Запорізька область

Ворог здійснив 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Єгорівці, Малинівці, Степногірську, тричі атаковані авіабомбами Оріхів та Преображенка; з РСЗВ ворог гатив по Оріхову, Новодарівці, Червоному.

Наразі зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів.

Під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя  85-річний чоловік отримав важкі травми. Його оперативно доправили до найближчого медичного закладу, але, на жаль, врятувати пораненого не вдалося.

Дніпропетровщина

Від вечора ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував з дрону і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю.

Люди неушкоджені. Наслідки з'ясовуються, рятувальники обстежують територію.

Харківщина

Протягом доби окупанти обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

Внаслідок обстрілу с. Вишневе Ізюмського району горіло складське приміщення з насінням соняшника. Жертв та постраждалих немає.  

Також вчора ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по с. Кучерівка Куп'янського району. Пошкоджено 4 приватних будинки, поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Ввечері рашисти обстріляли с. Хатнє Куп'янського району. Пошкоджено будівлю клубу.

Луганщина

Минулої доби дісталося Новоселівському, що біля Сватового, і Білогорівці, розташованій у протилежному боці нашої ділянки фронту, а також Невському. Вночі противник вдарив із реактивної системи залпового вогню. В селі зафіксовані чергові руйнування.

За добу противник здійснив 107 обстрілів( 536 снарядів).

Загарбники на окупованих територіях знаходять нові способи примусової мобілізації. Відучора співробітники «гибдд» почали вилучати водійські посвідчення в чоловіків, які не мають у військовому квитку позначки про перебування на військовому обліку. Повернення посвідчення відбувається виключно після явки до військкомату.

Донеччина

За минулу добу рашисти здійснили 17 обстрілів: РСЗВ «Смерч», «Град», артилерія, міномет. Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Щербинівка, с.Юрківка, с.Пречистівка, с.Богоявленка, Торецьк.

Пошкоджено 20  об’єктів: 16 житлових будинків, господарська будівля ТОВ "Агротіса", господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль.

За добу на Донеччині: четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Відбулося займання господарчої споруди. Пожежу оперативно приборкано. Постраждалих немає.

Також вчора ворог обстріляв Куцурубську громаду. Внаслідок влучань відбулося займання сухої трави на присадибних ділянках. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 67 обстрілів (313 снарядів), з них по м. Херсон — п’ять артилерійських обстрілів (21 снаряд). 

Ворогом влучено в:

  • райони 23 населених пунктів області;
  • будівлю гуманітарного штабу (м.Херсон);
  • споруду водонапірної башти (с.Михайлівка).

Відомо про влучання в гуманітарний штаб у Херсоні та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. Через обстріл постраждали мирні люди.

Серед них – 8-річний хлопчик, у якого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку.

У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували. Також рашисти вдарили з «Градів» по Софіївці Станіславської громади. В результаті обстрілу загинула 65- річна жінка.

Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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