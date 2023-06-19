У центрі Москви спалахнула сильна пожежа (відео)

Пожежа у Москві сталася в одній з недобудованих будівель

Густий чорний дим окутав центр російської столиці

У РФ у Москві сталася пожежа біля станції метро «Новослобідська», розташованої в центрі міста. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться – спалахнув пінопласт. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Займання спостерігають очевидці неподалік метро Новослобідська на Новосутівській вулиці. Загоряння сталося в будівлі, що будується на цокольному поверсі. Горить теплоізолятор. Екстрені служби розпочали гасіння пожежі», – йдеться в повідомленні.

В місцевих телеграм-каналах повідомляють, що на першому поверсі будівлі зберігався пінопласт та утеплювач – вони зайнялися. В екстрених службах повідомили про порятунок 6 людей. Їх евакуювали автодрабинами. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.

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Раніше повідомлялося, що 19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності.

Також у неділю, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа у Володарському районі Брянська. Російські ЗМІ писали, що горить госпіталь для ветеранів, який ще будується.

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Зокрема у Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Пожежа сталася поряд із електростанцією.