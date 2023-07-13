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У Маріуполі вибухи, ворожа авіація у небі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі вибухи, ворожа авіація у небі
В Маріуполі вибух в напряму Мангуш-Мелекіне
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Із російського Приморсько-Ахтарська знов заходять літаки в напрям Вугледар-Волноваха

Сьогодні, 13 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Окупанти підняли в небо авіацію, працювала ППО. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Маріуполі вибух в напряму Мангуш-Мелекіне. Робота ППО та одразу після цього літаки та гвинтокрили в напрям півночі Донецької області», – розповів він, додавши, що «четвер перестає бути томним».

Крім того, за даними Андрющенка, з російського Приморсько-Ахтарська знов заходять літаки в напрям Вугледар-Волноваха. «Останнім часом заходять високо, раніше набирали висоту вже над Маріупольським районом», – додав радник мера. 

Нагадаємо, під час гучної «бавовни» увечері 12 липня у Маріуполі є влучання у казарму, де розміщувалися «кадировці». За словами Андрющенка, ураження може бути співставним з «Юр’ївською бавовною», яку росіяни теж маскували під «робота ППО».

Як раніше повідомлялося, що останнім часом росіяни завозять на полігони мобілізованих та контрактників, яких після тижневого навчання кидають на «м'ясні штурми» у бік Бердянська або на північ. 

Теги: вибух Маріуполь окупанти авіація навчання робота радник росіяни Вугледар

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