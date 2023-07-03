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У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)
У Хімках сталася пожежа на складі
фото: Telegram

Займання сталося на складі у підмосковних Хімках

У місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів». Про це повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Також вогонь охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації немає.

Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що палає складське приміщення на площі 400 кв. метрів. Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 «квадратів».

Раніше в російському місті Волоколамськ почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет

У Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працювали рятувальники.

16 червня у Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Пожежа сталася поряд із електростанцією. Площа горіння збільшилась до 500 кв.м. Пожежі надали підвищений ранг. Є загроза обвалення будівлі. 

Також у РФ у Москві сталася пожежа біля станції метро «Новослобідська», розташованої в центрі міста. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться – спалахнув пінопласт. 

До слова, в Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона. 

Теги: пожежа метро рятувальники влада відео

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