У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)

У Хімках сталася пожежа на складі

Займання сталося на складі у підмосковних Хімках

У місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів». Про це повідомляють росЗМІ.

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За попередньою інформацією, спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Також вогонь охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації немає.

Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що палає складське приміщення на площі 400 кв. метрів. Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 «квадратів».

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Раніше в російському місті Волоколамськ почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет.

У Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працювали рятувальники.

16 червня у Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Пожежа сталася поряд із електростанцією. Площа горіння збільшилась до 500 кв.м. Пожежі надали підвищений ранг. Є загроза обвалення будівлі.

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Також у РФ у Москві сталася пожежа біля станції метро «Новослобідська», розташованої в центрі міста. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться – спалахнув пінопласт.

До слова, в Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона.