Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ухилянтів, які отримали умовний термін, все одно мобілізуватимуть – Нацполіція

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ухилянтів, які отримали умовний термін, все одно мобілізуватимуть – Нацполіція
Наявність досудового розслідування і навіть підозри не є приводом не служити у війську
фото з відкритих джерел

Заступник голови Нацполіції наголосив, що ухилянти з умовними термінами – це потенційні військові ЗСУ

Військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк. Про це в інтерв'ю «Цензор» розповів перший заступник голови Нацполіції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть одразу служити ті ухилянти, щодо яких винесено вироки, Цуцкірідзе заявив, що все залежить від того, яким чином в рішенні суду прописано відбування умовного терміну.

«Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була», – наголосив він.

Заступник голови Нацполіції також зазначив, що наявність досудового розслідування, навіть підозри – це не привід не служити, оскільки усе залежить від того, який запобіжний захід обраний під час розслідування та чи не буде він обмежувати людину в пересуванні.

«У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи – наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну», – розповів він.

За словами Цуцкірідзе, цьому чоловіку вручили підозру, однак запобіжного заходу не обирали, тому він продовжує служити на одному з найскладніших напрямків фронту.

До слова, Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

Читайте також: Мобілізаційний законопроєкт. Арахамія розповів, яка доля чекатиме ухилянтів
Теги: Національна поліція України суд мобілізація ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд затвердив законопроєкт про мобілізацію, ЗСУ уразили радіолокаційну станцію. Головне за 30 січня
Уряд затвердив законопроєкт про мобілізацію, ЗСУ уразили радіолокаційну станцію. Головне за 30 січня
30 сiчня, 21:00
Управління капітального будівництва Львівської ОДА розірвало контракти на 150 млн грн із фірмою підозрюваного підприємця
Крах Романа Гринкевича. Коли кидає не лише наречена… Скандал
24 сiчня, 14:20
У перший рік війни труни подорожчали на 15,82%
Один з найпопулярніших товарів: у Росії різко зросла вартість трун
25 сiчня, 10:35
Адвокати Романа Гринкевича подали апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід
Правоохоронці повідомили, де перебував Роман Гринкевич до затримання
23 сiчня, 17:39
Екссуддя зазначив, що теща мешкає у двокімнатній квартирі 1970-х років будівництва
Екссуддя Верховного суду Львов розказав, хто в його родині підтримує Путіна
25 сiчня, 16:08
Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів
Військові навчання для держслужбовців та нардепів: Арахамія виступив із пропозицією
26 сiчня, 09:17
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики – комітет Ради
5 лютого, 20:38
Адвокати Трампа кажуть, судове переслідування політика загрожує «непоправною шкодою десяткам мільйонів американських виборців»
Трамп звернувся до Верховного суду США через втрату президентського імунітету
Сьогодні, 08:35
На початку 2023 року священик отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі
Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
6 лютого, 16:47

Суспільство

Ухилянтів, які отримали умовний термін, все одно мобілізуватимуть – Нацполіція
Ухилянтів, які отримали умовний термін, все одно мобілізуватимуть – Нацполіція
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
Меморіал в Ягідному. Найєм показав переможця конкурсу, але українці не в захваті (фото)
Меморіал в Ягідному. Найєм показав переможця конкурсу, але українці не в захваті (фото)
Пішла з життя журналістка і волонтерка Леся Джадан
Пішла з життя журналістка і волонтерка Леся Джадан
Повернувся з-за кордону, аби знову стати на захист України. Згадаймо Святослава Кондрата
Повернувся з-за кордону, аби знову стати на захист України. Згадаймо Святослава Кондрата
Цивільні, які захищали Україну можуть отримати посвідчення учасника бойових дій
Цивільні, які захищали Україну можуть отримати посвідчення учасника бойових дій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
47K
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
31K
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
14K
Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд
12K
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
7270
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua