Ухилянтів, які отримали умовний термін, все одно мобілізуватимуть – Нацполіція

Наявність досудового розслідування і навіть підозри не є приводом не служити у війську

Заступник голови Нацполіції наголосив, що ухилянти з умовними термінами – це потенційні військові ЗСУ

Військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк. Про це в інтерв'ю «Цензор» розповів перший заступник голови Нацполіції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

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Відповідаючи на питання про те, чи можуть одразу служити ті ухилянти, щодо яких винесено вироки, Цуцкірідзе заявив, що все залежить від того, яким чином в рішенні суду прописано відбування умовного терміну.

«Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була», – наголосив він.

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Заступник голови Нацполіції також зазначив, що наявність досудового розслідування, навіть підозри – це не привід не служити, оскільки усе залежить від того, який запобіжний захід обраний під час розслідування та чи не буде він обмежувати людину в пересуванні.

«У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи – наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну», – розповів він.

За словами Цуцкірідзе, цьому чоловіку вручили підозру, однак запобіжного заходу не обирали, тому він продовжує служити на одному з найскладніших напрямків фронту.

До слова, Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

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Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.