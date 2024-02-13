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Нацполіція повідомила, скільки відкрито кримінальних справ через ухилення від мобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нацполіція повідомила, скільки відкрито кримінальних справ через ухилення від мобілізації
Максим Цуцкірідзе наголосив, що умовний термін за ухилення від мобілізації не звільняє від військової служби
фото: Цензор.Нет

У 2022 році суди винесли 250 вироків у справах щодо ухилення від мобілізації, а у 2023 році – близько 300

Працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. Про це розповів Максим Цуцкірідзе – перший заступник голови Національної поліції та керівник Головного слідчого управління.

“Якщо аналізувати ті вироки, які вже є, то в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний”, – зазначив Цуцкірідзе.

Найбільше кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації ведуться у прикордонних областях, таких як Одеська, Закарпатська, Львівська і Чернівецька.

«Але тут ще треба розподіляти, коли настає сам момент ухилення. Якщо це перша повістка і чоловік просто не з’явився треба з’ясувати, чому так сталося. Ми встановлюємо, чи було відомо людині про повістку чи ні. Наприклад, свідчення сусідів чи родичів нам теж слугують в деяких випадках доказами того, що особа була усвідомлена про те, що повинна з’явитись до ТЦК і мобілізуватись», – пояснює заступник голови Національної поліції.

За словами Цуцкірідзе, у 2022 році суди винесли 250 вироків у справах цього типу, а у 2023 році – близько 300.

Крім того, Максим Цуцкірідзе наголосив, що умовний термін за ухилення від мобілізації не звільняє від військової служби. У випадку повторного порушення суд може призначити реальний термін ув’язнення.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть одразу служити ті ухилянти, щодо яких винесено вироки, Цуцкірідзе заявив, що все залежить від того, яким чином в рішенні суду прописано відбування умовного терміну.

«Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була», – наголосив він.

Стало відомо, що нардепи пропонують збільшити покарання ухилянтам, які втекли за кордон.

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Теги: ухилянти повістка кордон чоловік депутат

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