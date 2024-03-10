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Польські фермери тимчасово розблокують рух через один із пунктів пропуску

Наталія Порощук
glavcom.ua
Польські фермери тимчасово розблокують рух через один із пунктів пропуску
фото з відкритих джерел

Андрій Демченко наголосив, що легкові автомобілі, автобуси перетинають кордон безперешкодно в обох напрямках

Польські фермери, які блокують рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, можуть тимчасово розблокувати ПП «Краківець» до 13 березня. Про це вчора в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

«Сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери начебто вирішили припинити тимчасове блокування руху у напрямку пункту пропуску «Краківець», і ... це може тривати до 13 числа (Ред. – березня)», – зазначив речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що станом на 9 березня в чергах на кордоні з Польщею перебуває 2300 вантажівок на всіх напрямках, найбільше – навпроти ПП «Краківець» та «Ягодин».

«Найскладніша ситуація у напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині». Фактично, там польські фермери не пропускають вантажівки, які їдуть у бік Польщі, – нульові показники, до прикладу, за минулий день. На виїзд із Польщі в бік України у напрямку «Ягодина» перетнуло десь близько 70 вантажних засобів, і у напрямку пункту пропуску «Шегині» – близько 20», – сказав речник Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко наголосив, що легкові автомобілі, автобуси перетинають кордон безперешкодно в обох напрямках.

За словами речника, ДПСУ фіксує прибуття в українські пункти пропуску гуманітарних та інших вантажів для України, але важко достеменно говорити про те, чи їх безперешкодно пропускають блокувальники.

Нагадаємо, що польська правляча партія «Право і справедливість» планує на 18 травня масштабну акцію протесту у Варшаві, щоб підтримати фермерів.

За словами Качинського, цією акцією вони хочуть змусити Сейм Польщі ухвалити резолюцію про Зелений курс та ембарго на українське зерно. Він зазначив, що демонстрація відбудеться, навіть якщо ці вимоги до того часу вже буде виконано.

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Теги: фермер Польща Україна прикордонники Держприкордонслужба кордон пункт пропуску

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