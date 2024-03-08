Усе через ухилянтів: нардеп пояснив, чому в Україні все більше ФОПів

Рекордне зростання кількості фізичних осіб – підприємців значною мірою пов’язане зі спробою уникнути мобілізації

У 2023 році українці відкрили рекордну кількість ФОПів – понад 300 тис, проте це свідчить не стільки про відновлення економіки, скільки про спробу обійти податки і мобілізацію. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Мені як провладному політикові легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів. Я провів на своєму телеграм-каналі опитування, думки учасників якого розділилися. Половина респондентів вважає, що справді йдеться про адаптацію економіки, інша половина – що це побудова схем з ухилення від оподаткування. Я, на жаль, змушений погодитися з останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає», – зазначив депутат.

Гетманцев наголосив, що збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму.

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Раніше Гетманцев заявив, що військовий збір з мінімальної зарплати під час війни мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Він нагадав, що ФОПи першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна.

Нагадаємо, народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.