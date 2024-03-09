Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ
В чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках
фото з відкритих джерел

Найскладніша ситуація спостерігається на напрямках КПП: «Ягодин» та «Шегині»

Станом на ранок, 9 березня, в чергах на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок. Фермери планують тимчасово розблокувати напрям «Краківець». Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП «Краківець» та «Ягодин», – розповів Демченко.

За словами речника ДПСУ, найскладніша ситуація спостерігається на напрямках КПП: «Ягодин» та «Шегині». Там фермери не пропускають жодної вантажівки, яка йде в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку «Ягодина» перетнули близько 70 фур, а «Шегині» – близько 20.

«Також сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери, нібито, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку КПП «Краківець». За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа розблокують – будемо бачити», – зауважив Демченко.

Андрій Демченко додав, що для інших категорій транспорту – легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Нагадаємо, Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів.

Торговий представник України Тарас Качка зазначив, що Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС яєць, м’яса птиці і цукру та дозволити окремим країнам закрити ринки для українських зернових, за винятком ввезення для транзиту. 

Стало відомо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. 

Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська». Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.

Читайте також: 

Теги: імпорт вантажівки Україна кордон Андрій Демченко блокування обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тоталітарний кремлівський режим готується відкрити свою «Путінопедію»
«Вікіпедія» – більший ворог росіян, ніж алкоголь. Що ж далі?
4 березня, 11:15
Російський диктатор щонайменше шість разів збрехав у розмові із журналістом
Головні фейки Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону
9 лютого, 11:08
Учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через деякі пункти пропуску
Польські фермери послабили блокаду українського кордону
20 лютого, 18:38
Міністр закордонних справ Польщі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном
Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України
27 лютого, 00:21
Скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи
Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років (фото)
14 лютого, 10:24
«На цьому етапі зняття обмежень не матимуть суттєвого впливу не фінансову ситуацію», – пояснила експерт
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
20 лютого, 17:16
Розгляд судової справи тривав рік
Що таке ухилення від мобілізації? Суд на Волині звернувся до тлумачного словника
29 лютого, 19:11
За даними литовської митниці, на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії
Литва попередила про нові обмеження для водіїв авто на російських номерах
2 березня, 18:46
Надприбутки заморожених російських активів можуть витратити на зброю для України
ЄС може використати активи РФ на закупівлю зброї для України – ЗМІ
4 березня, 12:46

Події в Україні

Російські кораблі відсутні в акваторії Чорного моря – ВМС
Російські кораблі відсутні в акваторії Чорного моря – ВМС
Нічна атака «шахедами»: Повітряні сили повідомили кількість збитих безпілотників
Нічна атака «шахедами»: Повітряні сили повідомили кількість збитих безпілотників
Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ
Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ
Окупанти намагаються прорвати оборону на Донеччині – Генштаб
Окупанти намагаються прорвати оборону на Донеччині – Генштаб
Тактична несподіванка росіян в Авдіївці: оцінка ISW
Тактична несподіванка росіян в Авдіївці: оцінка ISW
ЗСУ змусили росіян відступити на одному з напрямків: аналіз ISW
ЗСУ змусили росіян відступити на одному з напрямків: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
3393
Анджела Девіс – 80. Історія американської лесбійки, яку полюбив СРСР
2737
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
2614
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
2613
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
2149
Усе через ухилянтів: нардеп пояснив, чому в Україні все більше ФОПів
1917
Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua