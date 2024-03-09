Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ

В чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках

Найскладніша ситуація спостерігається на напрямках КПП: «Ягодин» та «Шегині»

Станом на ранок, 9 березня, в чергах на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок. Фермери планують тимчасово розблокувати напрям «Краківець». Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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«Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП «Краківець» та «Ягодин», – розповів Демченко.

За словами речника ДПСУ, найскладніша ситуація спостерігається на напрямках КПП: «Ягодин» та «Шегині». Там фермери не пропускають жодної вантажівки, яка йде в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку «Ягодина» перетнули близько 70 фур, а «Шегині» – близько 20.

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«Також сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери, нібито, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку КПП «Краківець». За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа розблокують – будемо бачити», – зауважив Демченко.

Андрій Демченко додав, що для інших категорій транспорту – легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Нагадаємо, Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів.

Торговий представник України Тарас Качка зазначив, що Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС яєць, м’яса птиці і цукру та дозволити окремим країнам закрити ринки для українських зернових, за винятком ввезення для транзиту.

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Стало відомо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.

Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська». Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.