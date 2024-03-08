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На Буковині правоохоронці затримали мікроавтобус із 34-ма ухилянтами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Буковині правоохоронці затримали мікроавтобус із 34-ма ухилянтами
Кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро, аби незаконно перетнути кордон
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Пасажири мікроавтобуса є мешканцями 12 різних областей України

На Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як зазначила пресслужба, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років.

Речі затриманих
Речі затриманих
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Телефони затриманих ухилянтів
Телефони затриманих ухилянтів
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

«Керував транспортним засобом чоловік, який підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів», – йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує від 3 до 9 років ув’язнення. Відносно інших затриманих правоохоронці склали документи адмінпровадження.

Правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти
Правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин.

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

Також прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон, але завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі. 

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. 

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Теги: ухилянти мобілізація кордон Буковина

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