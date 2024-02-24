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Фотопастка та безпілотник допомогли затримати ухилянтів поблизу Словаччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фотопастка та безпілотник допомогли затримати ухилянтів поблизу Словаччини
Правопорушників доставили у прикордонні підрозділи
фото: Державна прикордонна служба

Прикордонники Чопського загону затримали шістьох чоловіків

Шістьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною поза пунктами пропуску, та двох, які спробували виїхати за підробленими документами, затримали минулої доби прикордонники Чопського загону. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Рух трьох невідомих у бік державного рубежу зафіксувала фотопастка оперативних співробітників загону. За їхньою інформацією, у район спрацювання негайно прибули прикордонні наряди від відділу «Великий Березний». Напрямок пересування осіб відстежували за допомогою безпілотника та гвинтокрила прикордонників. Затримали невідомих під час подолання ними загороджувального паркану. Вони виявилися жителями Закарпаття.

Фотопастка та безпілотник допомогли затримати ухилянтів поблизу Словаччини фото 1

Інших двох правопорушників затримали у ході проведення перевірочних заходів військовослужбовці відділення «Кам’яниця». Двоє 20-річних хлопців з Дніпропетровської області наважилися на «подорож» за кордон через гірську та лісисту ділянку, небезпечну для життя. 

Фотопастка та безпілотник допомогли затримати ухилянтів поблизу Словаччини фото 2

Про перебування сторонньої особи біля держрубежу прикордонників відділення «Оноківці» сповістив сигналізаційний комплекс. Наряд, що висунувся на затримання ймовірного правопорушника, помітив, що колючий дріт загороджувального паркану порізаний, а сліди ведуть у бік Словаччини. Згодом правоохоронці виявили юнака. Той побачивши військових почав втікати, не реагуючи на їх неодноразові вимоги зупинитися. Незнайомця наздогнали за кількасот метрів від кордону. Він виявився 21-річним жителем Вінниччини.

Фотопастка та безпілотник допомогли затримати ухилянтів поблизу Словаччини фото 3

Ще двох порушників кордону виявили у пунктах пропуску «Ужгород» та «Малий Березний». Обидва на контроль разом з паспортами надали довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов’язаного. Втім, усі документи, окрім паспортів, виявилися підробленими.

Правопорушників доставили у прикордонні підрозділи. На всіх складено адміністративно-процесуальні документи за ст.204-1 КУпАП. Втікача, який не виконував законні вимоги співробітників Держприкордонслужби, також буде притягнуто до адміністративної за ст.185-10 КУпАП.

У діях чоловіка, які використовували сфальшовані документи, вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.358 ККУ. Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися вивезти з країни 38 чоловіків. Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись в інтернеті відеоінструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію карпатським високогір’ям та вирушив у «подорож».

Раніше прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску. Ухилянти заплатили за «подорож» по €2 тис.

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Теги: подорож безпілотник кордон Ужгород документи Закарпаття прикордонники

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