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  4. Верещук дала поради українцям із тимчасово окупованих територій
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    Політика

    Верещук дала поради українцям із тимчасово окупованих територій

    Міністерка написала дві прості рекомендації - Верещук дала поради українцям із тимчасово окупованих територій
    Міністерка написала дві прості рекомендації
    фото: Офіс президента

    Не треба брати паспорти РФ, від них більше проблем, ніж користі

    Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук дала рекомендації людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

    «Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» Верещук дала усього дві поради.

    Перша – їхати на підконтрольну територію як тільки з’являється така можливість.

    «Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості», – просить Верещук.

    Вона наголошує, що, зрештою, йдеться про безпеку й долю людей та їх дітей.

    Також міністерка закликала не брати російський паспорт, навіть з урахуванням того, що це буде не просто.

    «В довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди», – пояснила вона.

    Як стало відомо, Кремль роздає паспорти на захоплених територіях: Путін підписав указ.

    А 29 травня Росія відправляє до Запоріжжя виїздні бригади для роздачі паспортів.

    Нагадаємо, українців змушують приймати громадянство самопроголошеної «ЛНР».

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    Теги: росія окупанти міністр війна паспорт Україна громадянство окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Верещук дала поради українцям із тимчасово окупованих територій