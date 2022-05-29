Верещук дала поради українцям із тимчасово окупованих територій

Не треба брати паспорти РФ, від них більше проблем, ніж користі

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук дала рекомендації людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

«Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» Верещук дала усього дві поради.

Перша – їхати на підконтрольну територію як тільки з’являється така можливість.

«Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості», – просить Верещук.

Вона наголошує, що, зрештою, йдеться про безпеку й долю людей та їх дітей.

Також міністерка закликала не брати російський паспорт, навіть з урахуванням того, що це буде не просто.

«В довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди», – пояснила вона.

Як стало відомо, Кремль роздає паспорти на захоплених територіях: Путін підписав указ.

А 29 травня Росія відправляє до Запоріжжя виїздні бригади для роздачі паспортів.

Нагадаємо, українців змушують приймати громадянство самопроголошеної «ЛНР».

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