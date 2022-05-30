Повітряні сили розповіли, кого вполювали протягом доби

Наші захисники знищили дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу, склад боєприпасів і безпілотники

Українські захисники 29 травня знищили п’ять ворожих безпілотників. Окрім цього, бійці ліквідували ротно-тактичну групу та склад боєприпасів російських окупантів. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Водночас загарбники продовжують випускати крилаті ракети по українських містах. На щастя, дві з них вдалося знешкодити.

Російські окупанти 29 травня дещо знизили ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів. Однак вони продовжують зазнавати втрат на полі бою.

Зокрема, на Сумщині винищувачі Повітряних сил Збройних Сил України ліквідували два ворожі безпілотники. Водночас бійці підрозділів Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил знищили ще три БпЛА.

Окрім цього, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили дві крилаті ракети окупантів на східному напрямку. Своєю чергою, ударна авіація завдає повітряних ударів по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ворожу ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та особовий склад окупаційної російської армії.

Нагадаємо, ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога.

Також Вілкул повідомив хорошу новину із Дніпропетровщини. Він сказав, що поблизу міста знищені вертольоти та один літак СУ-35.

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