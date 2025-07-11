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У Миколаєві та Чугуєві прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Миколаєві та Чугуєві прогриміли вибухи
У містах працювала ППО
фото з відкритих джерел

Наслідки удару встановлюються

У ніч на 11 липня російські терористи запустили ворожі дрони по Миколаївщині та Харківщині, у регіонах прогриміли вибухи. Про це повідомляються моніторингові канали, передає «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, місто Чугуїв опинилось під атакою ворожих дронів. Як повідомили місцеві канали, у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.

Наразі встановлюються наслідки обстрілу, влада станом на 02:23 не повідомляла про фіксацію руйнувань чи пожеж.

Також цієї ночі ударні російські дрони атакували Миколаївщину. За повідомленням Повітряних сил, дрони взяли курс через Херсонщину на Миколаївщин ще о 00:56.

У місті Миколаїв повітряна тривога пролунала о 01:28, пізніше міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміли перші вибухи.

Оновлено. 02:58 Сєнкевич підтвердив інформацію моніторингових каналів, що друга серія вибухів прогриміла у Миколаєві.

Наслідки удару встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупанти вкотре цинічно обстріляли Україну. Зокрема, вони завдали масованого ракетно-дронового удару по столиці України. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло дві жінки, ще 26 осіб отримали поранення різного ступеня

Також Посольство Ватикану в Києві зазнало пошкоджень внаслідок нічної атаки по Києву.

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Теги: обстріл вибух Харківщина Миколаїв

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