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Ворог атакував Миколаїв: виникла пожежа, є поранений (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував Миколаїв: виникла пожежа, є поранений (оновлено)
фото ілюстративне

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У ніч на 8 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Миколаєву та передмістю. Наслідки ворожої атаки повідомили в ОВА, передає «Главком».

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок атаки РФ зафіксовано пожежу в передмісті. За його словами, всі відповідні служби вже вирушили на місце події.

Інформація про масштаби руйнування наразі відсутня.

Оновлено 04:17

За словами Віталія Кіма, внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано.

Нагадаємо, о 02:03 у Повітряних силах повідомили, що у Миколаєві існує ракетна небезпека. Згодом стало відомо, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Миколаївщини.

Моніторингові канали повідомили, що у місті прогриміли потужні вибухи. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. 

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже о 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Обійшлося без постраждалих.

Зауважимо, у ніч на 25 травня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та ракетами. Під удар потрапив житловий будинок у Миколаєві. 

Зазначається, що внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.

З пошкодженого будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали п'ятеро осіб, серед них підліток. 

До слова, російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.

Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.

Також ми писали, що увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. 

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.

Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.

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Теги: пожежа обстріл Миколаїв

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