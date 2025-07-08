Ворог атакував Миколаїв: виникла пожежа, є поранений (оновлено)
Інформація щодо постраждалих уточнюється
У ніч на 8 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Миколаєву та передмістю. Наслідки ворожої атаки повідомили в ОВА, передає «Главком».
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок атаки РФ зафіксовано пожежу в передмісті. За його словами, всі відповідні служби вже вирушили на місце події.
Інформація про масштаби руйнування наразі відсутня.
Оновлено 04:17
За словами Віталія Кіма, внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано.
Нагадаємо, о 02:03 у Повітряних силах повідомили, що у Миколаєві існує ракетна небезпека. Згодом стало відомо, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Миколаївщини.
Моніторингові канали повідомили, що у місті прогриміли потужні вибухи. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом», – написав він.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня у Миколаєві пролунали потужні вибухи.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже о 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.
За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».
Обійшлося без постраждалих.
Зауважимо, у ніч на 25 травня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та ракетами. Під удар потрапив житловий будинок у Миколаєві.
Зазначається, що внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.
З пошкодженого будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали п'ятеро осіб, серед них підліток.
До слова, російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.
Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.
Також ми писали, що увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.
Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.
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