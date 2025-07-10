Окупанти пошкодили посольство Ватикану в Києві

У головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення

Посольство Ватикану в Києві зазнало пошкоджень внаслідок нічної атаки по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Посол Святого Престолу в Україні, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас зазначив, що приміщення Апостольської Нунціатури зазнали пошкоджень через російський удар. «Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків», – наголосив нунцій.

Уламки, підібрані на території нунціатури фото: Vatican News

Дипломати Святого Престолу особисто чули вибухи неподалік посольства і бачили пошкоджені цивільні будівлі за кількадесят метрів. Працівники нунціатури не постраждали.

«Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети», – додав Кульбокас.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу. Росія вдарила по Україні 397-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також запустила вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101 та чотири зенітних керованих ракет С-300. Основний напрямок нічного удару – місто Київ.

Як повідомлялося, окупанти вкотре завдали удару по столиці. Внаслідок чого пошкоджено будівлю Київської митниці.

До слова, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів.