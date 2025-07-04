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Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
До ліквідації наслідків на місцях подій залучено понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки
фото: ДСНС Києва, Facebook

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У двох районах Києва тривають масштабні роботи з ліквідації пожеж та розбору пошкоджених конструкцій будинків, які постраждали внаслідок нічного російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу
фото: ДСНС Києва, Facebook

Повідомляється, що до ліквідації наслідків на місцях подій залучено понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки, включаючи кінологічні розрахунки, роботизовану та інженерну техніку.

До робіт у Києві залучено спецтехніку для розмінування
До робіт у Києві залучено спецтехніку для розмінування
фото: ДСНС Києва, Facebook

«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – додали рятувальники.

Уламки дрона, які впали у столиці
Уламки дрона, які впали у столиці
фото: ДСНС Києва, Facebook
Потрощені автівки на місці влучання
Потрощені автівки на місці влучання
фото: ДСНС Києва, Facebook

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

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Теги: відео поліція рятувальники армія ДСНС обстріл Київ

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