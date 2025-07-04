Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Інформація щодо постраждалих уточнюється
У двох районах Києва тривають масштабні роботи з ліквідації пожеж та розбору пошкоджених конструкцій будинків, які постраждали внаслідок нічного російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.
Повідомляється, що до ліквідації наслідків на місцях подій залучено понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки, включаючи кінологічні розрахунки, роботизовану та інженерну техніку.
«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – додали рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.
Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.
Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.
Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.