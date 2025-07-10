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У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (оновлено)
Кличко: 10 постраждалих медики госпіталізували
фото: NV

РФ обстріляла Київ цієї ночі

Кількість постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога збільшилася до 16 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

«Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно», - зазначив Кличко.

За його словами, дев'ятьох постраждалих медики госпіталізували, тоді як іншим п'яти особам надали допомогу на місці події або амбулаторно.

Як відомо на ранок, у столиці зафіксовані пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.

  • У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.
  • У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.
  • У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.
  • У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.
  • У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.
  • В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

У ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі.

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Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком».

За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей. 

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет  Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами. 

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

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Теги: росія безпілотник Віталій Кличко Київ

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