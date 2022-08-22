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У Миколаєві та Харкові прогриміли вибухи, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві та Харкові прогриміли вибухи, – ЗМІ
У Миколаєві та Харкові прозвучали вибухи
фото ілюстративне

У містах оголосили повітряну тривогу

У Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи», – зазначили журналісти.

У містах оголосили повітряну тривогу.

Громадян закликають негайно пройти в укриття та не наражати себе і свої близьких на небезпеку.

Місцеві пабліки Миколаєва опублікували відео вибухів, які зафіксувала камера спостереження.

Додамо, ввечері, 21 серпня, окупанти здійснили ракетний обстріл Харкова. За інформацією, голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Нагадаємо, вночі, 21 серпня, ворог запустив по Одеській області п’ять ракет, дві з яких збили українські зенітники.

Також протягом минулого тижня українські військові збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю. Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в Сухому Ставку (Херсонська область) знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.

Теги: вибух Харків Миколаїв

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