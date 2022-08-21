Три «прильоти». Рашисти обстріляли Харків (оновлено)

В одному з нежитлових об'єктів спалахнула пожежа

Ввечері, 21 серпня, окупанти здійснили ракетний обстріл Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано три «прильоти» у Київському районі міста.

«Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три «прильоти». Також є попередня інформація про пожежу в одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку», – повідомив Терехов.

За інформацією, голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

«Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Київського району Харкова цього вечора. Потрапляння у приватне домоволодіння. Пожежі немає», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вночі, 21 серпня, ворог запустив по Одеській області п’ять ракет, дві з яких збили українські зенітники.

Додамо, триває сто сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Зазначимо, російські окупаційні чиновники в Криму, ймовірно, розглядають посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру, і такі заходи можуть відвести російські сили безпеки від лінії фронту.