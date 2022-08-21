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Ранковий обстріл Одеси. Куди влучив ворог

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Ранковий обстріл Одеси. Куди влучив ворог
Одна з ракет влучила у зерносховище
фото з відкритих джерел

На щастя, обійшлося без постраждалих

Вночі ворог запустив по Одеській області п’ять ракет, дві з яких збили українські зенітники, повідомив речник ОВА Сергій Братчук. Він розповів про наслідки влучання ворожих снарядів.

«Одещина. Ворожа атака п'ятьма ракетами. Дві збито над морем. Три влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району», – зазначив Братчук.

Братчук додав, що одна з ракет влучила у зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці вже працюють оперативники та вибухотехніки.

Триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії. 

Нагадаємо, російські окупаційні чиновники в Криму, ймовірно, розглядають посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру, і такі заходи можуть відвести російські сили безпеки від лінії фронту.

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