У Миколаєві внаслідок обстрілу виникла пожежа

У передмісті Миколаєва спалахнула пожежа після обстрілу

У ніч на 11 липня ворог вчергове завдав ударів по Миколаєву. Наслідки повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає «Главком».

Як зазначив Кім, на околицях Миколаєва сталася пожежа внаслідок атаки російських дронів.

Раніше стало відомо, що близько другої години ночі в місті пролунали вибухи, після чого у передмісті спалахнула пожежа.

Інформації про масштаби пожежі чи кількість постраждалих на цей момент немає. У місті раніше було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже дві години, під час якої сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі.

Також цієї ночі місто Чугуїв опинилось під атакою ворожих дронів. Як повідомили місцеві канали, у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.

Наслідки удару встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупанти вкотре цинічно обстріляли Україну. Зокрема, вони завдали масованого ракетно-дронового удару по столиці України. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло дві жінки, ще 26 осіб отримали поранення різного ступеня

Також Посольство Ватикану в Києві зазнало пошкоджень внаслідок нічної атаки по Києву.